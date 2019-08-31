دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مؤسسة طبية سعودية تدخل «جينيس» لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد

منحت موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele-ICU على مستوى العالم؛ وذلك بعدد 796 سريرًا لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حي السويدي بالرياض؛ حيث سلم ممثل موسوعة «جينيس» في بريطانيا جلند أندرو، الجائزة للرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني بحضور عدد من مسؤوليها.

وقال الحقباني: «حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا أكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريرًا، وهو أكبر عدد لأسرَّة طبية على مستوى العالم، تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولًا بأول، وفي جميع مستشفيات المجموعة بالخليج العربي».

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وأوضح أن غرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية تم تنفيذها وتطويرها بكفاءة وإتقان، ولها أهمية بالغة؛ حيث تراقب العلامات الحيوية للمرضى، وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى.

وأعرب الحقباني عن اعتزازه بدخولهم هذه الموسوعة العالمية وحصولهم على هذه الشهادة.