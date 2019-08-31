هتون السدحان.. أول سعودية تشارك في تحكيم بطولة آسيوية

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حققت المرأة السعودية خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبرى على كافة المستويات، ومنها المجال الرياضي، حيث تشارك «هتون السدحان وربى اللحيدان» في تحكيم البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للريشة الطائرة، التي تنطلق اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمّان.
وحول مسيرتها في مجال لعبة الريشة الطائرة، قالت السدحان، إنها بدأت ممارسة اللعبة كهاوية على يد مدربة كورية، ثم اتجهت للتعاون مع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، الذي كان الداعم الأول لها ولجميع المحكمات والمدربات واللاعبات، حيث وفر لهن أماكن لممارسة اللعبة، وإقامة البطولات المحلية، بالإضافة للدورات التدريبية التي ساعدت على تطوير أدائهن في هذا المجال، وفقًا لما ذكرته لـ«العربية».
وقالت السدحان إنها منذ طفولتها وهي تمارس الألعاب الرياضية المختلفة، حيث احترفت لعب كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة والإسكواش، مضيفة أنها أحبت لعبة الريشة الطائرة، لأنها تتسم بقدر عالٍ من الحماس والمتعة والأمان.
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وأشارت إلى أن اختيارها ضمن طواقم التحكيم يعتبر تحديًا وفرصة جديدة لها لتمثل المملكة في هذه المناسبة الرياضية الهامة إلى جانب نخبة من الحكام العرب والدوليين.
وأوضحت أنها اكتسبت الكثير من الخبرة بعد خوضها تجربة التحكيم من حيث التعرف على أبرز الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، وبعض الحالات الاستثنائية في احتساب النقاط، بالإضافة للخبرة حول كيفية إدارة منافسات البطولات الكبرى بكفاءة ومهارة.
وأضافت السدحان أنها شاركت من قبل في إدارة وتحكيم العديد من البطولات المحلية للسيدات التي أقامها الاتحاد السعودي، ومنها البطولة النسائية الأولى وبطولة المملكة المفتوحة للسيدات، بالإضافة للعديد من البطولات التي تنظمها النوادي الأجنبية للعبة في السعودية.
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