السعودية اليوم / حراس السواحل الجزائري يحبط محاولات هجرة غير شرعية ويدمر قاذف صاروخي وقنابل تقليدية الصنع



الجزائر 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

أحبطت قوات حراس السواحل بمحافظتي سكيكدة وشرشال الجزائرية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 22 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية، وأوقفت 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و مستغانم, ورقلة وغرداية .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم, أن قوات الجيش بمحافظة عين الدفلى دمرت قاذف صاروخي وثمانية قنابل تقليدية الصنع .

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18:20ت م

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