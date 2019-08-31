السعودية اليوم / الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن عن 26 مترشحًا رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية



تونس 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميًا عن أسماء 26 مترشحًا المقبولين نهائيًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 15 سبتمبر القادم .

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم بعد استنفاد آجال سحب الترشحات، واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية، قبل الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، مشيرة إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسية بالخارج قد انطلقت اليوم، في حين تنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالداخل على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر .

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18:10ت م

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