السعودية اليوم / مصر تستضيف المؤتمر الكشفي العربي الـ (29)



القاهرة 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية المؤتمر الكشفي العربي الـ (29) الذي ينظمه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر يوم 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة 18 دولة عربية .

وسيناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة 5 أيام العديد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الحركة الكشفية العربية، ومنها إنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016م حتى أغسطس 2019م، وتقرير المنتدى الكشفي العربي للشباب، وخطة استراتيجية الحركة الكشفية للوطن العربي للأعوام (2021 – 2023)، وتقرير كل من المنظمة الكشفية العربية، المركز الكشفي العربي، بيت الكشافة العربي الجديد وصندوق التمويل الكشفي العربي.

وسيبحث المؤتمر الأحداث الكشفية العربية القادمة، واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية، كما سيتضمن ورش عمل حول مسارات خطة الاستراتيجية في مجالات تجديد الكشفية، والحوكمة ودعم الجمعيات الكشفية.

ويهدف المؤتمر الكشفي العربي إلى تبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة، وزيادة روابط الأخوة والتعاون العربي.

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18:06ت م

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