السعودية اليوم / مدارس تعليم جازان تستقبل 190 ألف طالب وطالبة مع بدء العام الدراسي الجديد



جيزان 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واس

تستقبل مدارس التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غداً، 190 ألف طالب وطالبة, وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 1440 - 1441هـ.

و أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الإدارة استعدت لانطلاقة العام الدراسي الجديد ووضعت العديد من الخطط المساندة للميدان مع اليوم الدراسي الأول، مفيداً أن جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بالإدارة ومكاتب التعليم سيكونون بجانب زملائهم من قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان لتقديم الدعم والمساندة لهم والحرص على انطلاقة متميزة للعام الدراسي وحل جميع المعوقات إن وجدت، سائلاً الله التوفيق وأن يكون العام الدراسي الجديد عاماً موفقاً ومليئاً بالجد والاجتهاد والنجاح.

يذكر أن الإدارة أنهت استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي ورحلت جميع المقررات الدراسية للمدارس كما انتهت من توزيع المعلمين والمعلمات الجدد مبكراً دعماً لاستقرار الميدان وسد العجز، وسلمت الميزانية التشغيلية لقادة وقائدات المدارس قبل بدء العام، وأمنت وسائل السلامة المدرسية، وجهزت المدارس بالأثاث المدرسي والتجهيزات اللازمة للمختبرات ومصادر التعلم والفصول الذكية.

// انتهى //

18:02ت م

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