السعودية اليوم / وكيل إمارة الشرقية يلتقي نائب القنصل العام المصري بالمملكة



الدمام 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

التقى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال بمكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، نائب القنصل العام المصري المستشار أحمد يوسف، والمستشار القانوني بالسفارة المصرية بالمملكة أحمد عويجي.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل إمارة الشرقية بنائب القنصل العام المصري، معرباً عن عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ومتانتها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب المستشار أحمد يوسف عن بالغ اعتزازه بما تلقاه الجالية المصرية من اهتمام من قيادة هذه البلاد ومواطنيها، متمنياً للمملكة دوام الأمن والرخاء.

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17:43ت م

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