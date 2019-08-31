

الجبيل الصناعية 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

نظمت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع إدارة النقل والمعدات بالهيئة الملكية بالجبيل، وإدارة مرور الجبيل، أمس الأول، ورشة عمل بعنوان "القيادة الآمنة" لقائدي باصات النقل المدرسي بمدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة ٤٠٠ سائق، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل.

وهدفت الورشة، إلى تعزيز الوعي لدى قائدي الباصات بأساليب ومهارات القيادة، وتثقيفهم بأهم أسس وقواعد القيادة الآمنة، وبضوابط ولوائح وأنظمة المرور والسلامة، وتناولت، أساسيات القيادة الآمنة، والسلامة المرورية، والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية من قائدي الباصات للحد أو منع وقوع الحوادث المرورية، وتوضيح أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض السائقين.

من جانبه أكد مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري، أهمية رفع مستوى الوعي لدى قائدي الباصات للنقل المدرسي وذلك بالاستخدام الآمن أثناء القيادة والنصائح السلوكية الأساسية المتعلقة بالقيادة الآمنة وزيادة الوعي العام بأسباب حوادث السيارات وكيفية الوقاية منها وتعريف سائقي الباصات والمركبات بها، لافتا الى أن الورشة نفذت بالتعاون مع إدارة النقل والمعدات وشركة سابك قبل بدء العام الدراسي الجديد لتوعوية سائقي باصات النقل بالهيئة الملكية بالجبيل حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات داخل مدينة الجبيل الصناعية والسعي الدؤوب للمحافظة على خلو مدينة الجبيل الصناعية من الحوادث.

وجرى خلال ورشة العمل تم تكريم الجهات المشاركة، فيما تم السحب على جائزة باسم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي كجائزة تشجيعية للسائقين.

يذكر أن هذه الورشة ليست الأولى التي تنفذها إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل هذا العام، حيث حرصت الإدارة على تنفيذ عدد من ورش العمل في جوانب السلامة والوقاية والتوعية ، وذلك ايماناً منها بدورها الهام والمحوري في التوعية والتثقيف للحد من الحوادث داخل مدينة الجبيل الصناعية.

// انتهى //

17:39ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القيادة الآمنة تنظم ورشة لقائدي باصات النقل المدرسي بالهيئة الملكية بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.