السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن مشروع الطفولة المبكرة بتعليم الخرج غدًا



السيح 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

يدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً الأحد ، مشروع الطفولة المبكرة بمدارس تعليم الخرج ، وذلك بمقر المدرسة الإبتدائية الثامنة والثلاثون للبنات في حي الريان بمدينة السيح.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية وهي من أربع سنوات إلى تسع سنوات ، وتكوين

شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية وغرس القيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الاستراتيجية للتحول الوطني 2030.

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17:38ت م

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