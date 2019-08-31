السعودية | بداية حظر التدخين في هذه الأماكن.. احذر ..هذه عقوبتك إذا أشعلت سيجارة!

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أعلنت وزارة العمل اليوم بدء تطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل والذي صدر منذ 4 أشهر.

وشمل القرار حظر تعاطي “السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق” أو أي منتج يحتوي في تكوينه على التبغ في أماكن العمل.

Advertisements

وينص القرار على توقيع عقوبة على مخالفه تُقدر بـ5000 ريال كغرامة مالية، كما أشار القرار إلى مواصفات المساحة اللازمة للمدخنين في تلك الأماكن حيث حدد مسافة بُعد 15 متراً عن جميع مكاتب المكان وأن تكون في الهواء الطلق، وفي أماكن متوفر بها وسائل السلامة وألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 1.4 متر مربع لكل شخص.