- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم النقل المدرسي بعسير.. أولياء الأمور: هل يتم تعويض نقص الحافلات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النقل المدرسي بعسير.. أولياء الأمور: هل يتم تعويض نقص الحافلات؟
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني-أحدرفيدة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ، يستعد النقل المدرسي في عسير بتوزيع حافلات المدارس الخاصة بنقل الطلاب والطالبات على جميع المدارس التابعة لتعليم عسير.
وتساءل عدد كثير من أولياء الأمور بمحافظة أحدرفيدة حول وسيلة النقل المدرسي وهل يتم تعويض نقص الحافلات الذي حدث في العام الماضي وسبَّب لهم مشاكل كثيرة؟
وقالوا: “نتمنى من وزارة التعليم ومن إدارة تعليم عسير أن يعوضوا النقص في وسائل النقل التي تم تقليصها العام الماضي والتي أحدثت أزمة كبيرة للطلاب وأولياء أمورهم لعدم توفير وسائل النقل لعدد من المدارس شرق المحافظة خصوصاً أن هناك شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات تغيبوا عن الدراسة بسبب عدم توفير وسيلة النقل المدرسي وأكثرهم من أبناء وبنات أبطال الحد الجنوبي المرابطين على حدود الوطن ومن أبناء وبنات الشهداء”.
وطالب أولياء الأمور بتوفير وسائل النقل حسب الخطة المعلنة عنها سابقاً في تطوير النقل المدرسي وتأمين جميع المدارس التابعة للتعليم.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل المدرسي بعسير.. أولياء الأمور: هل يتم تعويض نقص الحافلات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.