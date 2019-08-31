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تنبيه لأهالي مكة من أمطار ورياح نشطة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة الجوية كلاًّ من أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.
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