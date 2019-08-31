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تنبيه لأهالي مكة من أمطار ورياح نشطة

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2019-08-31

تنبيه لأهالي مكة من أمطار ورياح نشطة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية.

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وتشمل الحالة الجوية كلاًّ من أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم وتستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.





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