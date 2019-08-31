شكرا لقرائتكم فيديو.. نوال وأحلام تهنئان ولي العهد بيوم ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-31 فيديو.. نوال وأحلام تهنئان ولي العهد بيوم ميلاده متابعات الخليج 365 - الرياض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على نطاق واسع للفنانتين أحلام ونوال تهنئان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بذكرى مولده. وهنأت الفنانة أحلام من على مسرح طلال مداح بموسم السودة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مولده. Advertisements كما هنأت الفنانة نوال بحفلها في موسم الطائف الأمير الشاب محمد بن سلمان بذكرى مولده الـ34، مع تمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة. وتفاعل الجمهور مع تهنئة نوال وأحلام بالتصفيق والهتاف لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.









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