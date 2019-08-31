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مع بداية العام الدراسي يوم غد الأحد، استذكرت دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فديو بثته عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" الحقبة التاريخية للتعليم في المملكة، ابتداء بلوح خشبي وانتهى بلوح إلكتروني.
وقالت دارة الملك عبدالعزيز: "بدأ التعليم في المملكة بلوح خشبي وانتهى الآن بلوح إلكتروني، والمسافة بينهما بدأت بالتعليم الشفوي والتلقين وحجرة ضيقة ثم طيارين وأطباء ومعلمين ومعلمات ووطن متحضر، هذا التوثيقي الذي أنتجته دارة الملك عبدالعزيز يذكر عناوين رئيسة للخطوات الأولى للتعليم".
وقال العم عبدالرحمن الغامدي، إن "التعليم في السابق كان عبارة عن كتاتيب وحلقات طلاب صغار في المساجد، وكنت مع زملائي نتلقى التعليم، ولم يكن هناك أدوات الكتابة والشيء المتوفر للتعليم، إنما عبارة عن لوج من خشب وحجز نمسح به الكتابة ونجفف اللوح في الشمس، ومن ثم نعود نكتب عليه مره أخرى موضوع درس جديد".
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 05:43 PM
نشرت وثائقياً حول بداياته في المملكة وتطوره
مع بداية العام الدراسي يوم غد الأحد، استذكرت دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فديو بثته عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" الحقبة التاريخية للتعليم في المملكة، ابتداء بلوح خشبي وانتهى بلوح إلكتروني.
وقالت دارة الملك عبدالعزيز: "بدأ التعليم في المملكة بلوح خشبي وانتهى الآن بلوح إلكتروني، والمسافة بينهما بدأت بالتعليم الشفوي والتلقين وحجرة ضيقة ثم طيارين وأطباء ومعلمين ومعلمات ووطن متحضر، هذا التوثيقي الذي أنتجته دارة الملك عبدالعزيز يذكر عناوين رئيسة للخطوات الأولى للتعليم".
وقال العم عبدالرحمن الغامدي، إن "التعليم في السابق كان عبارة عن كتاتيب وحلقات طلاب صغار في المساجد، وكنت مع زملائي نتلقى التعليم، ولم يكن هناك أدوات الكتابة والشيء المتوفر للتعليم، إنما عبارة عن لوج من خشب وحجز نمسح به الكتابة ونجفف اللوح في الشمس، ومن ثم نعود نكتب عليه مره أخرى موضوع درس جديد".
، دارة الملك عبدالعزيز: التعليم بدأ في المملكة بلوح خشبي وانتهى بلوح إلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
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