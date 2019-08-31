، جدال بين "بوتين" و"قديروف" حول المسجد الأجمل في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الروسي ينحاز لمسجد بطرسبرغ المفتتح عام 1913

دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جدال مع رئيس الشيشان رمضان قديروف بشأن المسجد الأكبر في أوروبا والعالم، بعدما قال "قديروف" إن بلاده تحتضن أكبر وأجمل مسجد في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "بوتين" و"قديروف"، حيث كشف الموقع الرسمي للكرملين أن الرئيس الروسي استفسر من "قديروف"، عما إذا كان المسجد المفتتح في مدينة شالي بالشيشان، هو الأكبر في العالم.

وردّ "قديروف" بالإيجاب، معتبراً أن هذا المسجد يعد كذلك "أجمل المساجد في العالم كله".

ورفض "بوتين" ذلك، وقال لرئيس الشيشان وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم": المسجد الأجمل في العالم يقع في بطرسبرغ.

وافتتح مسجد "فخر المسلمين" الأسبوع الماضي في مدينة شالي الشيشانية، وهو أكبر مسجد في أوروبا، ويتسع المسجد لأكثر من 30 ألف شخص، ويمكن أن تستوعب المنطقة المجاورة له 70 ألفاً من المصلين.

وقد بُنِي مسجد بطرسبرغ، في 1910-1913، وافتتح عام 1913، في تلك المدينة التي كانت عاصمة روسيا القيصرية في ذلك الحين، واعتبر أكبر مسجد في أوروبا، بعد مساجد تركيا، بمئذنتيه اللتين يبلغ ارتفاع كل واحد منهما 49 متراً وبقبته التي ترتفع 39 متراً.

ويبلغ طول القاعة الرئيسة المخصصة للصلاة 45 متراً وعرضها 32 متراً.

ونال تصريح بناء مسجد بطرسبرغ، الذي يتسع لخمسة آلاف مصلٍّ، على موافقة الإمبراطور نيقولا الثاني عام 1907 وقد استوحي تصميمه من مقبرة تيمورلنك في سمرقند.

ويقع المسجد في قلب مدينة بطرسبرغ، ويجمع بين فن الزخرفة المشرقية والفسيفساء الأزرق الفيروزي الذي يزين جدرانه الداخلية والخارجية، ويعطيها قيمة فنية وجمالية لا تضاهى.

وقد استخدم الرخام الرمادي في بناء جدران المسجد والرخام الأخضر في بناء أعمدته الداخلية، أما المئذنتان فقد غُطّيتا بالفسيفساء الأزرق الفاتح كما السماء الزرقاء.

وزُيّنت الجدران والسقوف بنصوص من القرآن الكريم، وشارك في عمليات البناء بناؤون مهرة من آسيا الوسطى.

أما مسجد "فخر المسلمين" في شالي، فقد بدأت عملية تشييده في عام 2012، وكان من المقرر إنجازه في 2015، ولكن بسبب توسيع مساحته تأجل ذلك حتى العام الحالي.