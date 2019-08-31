محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. "الخليج 365" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق. تكليف "الغفيلي" مديراً لمدينة الملك فهد الطبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-31 أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. "الخليج 365" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق. Advertisements 31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 04:09 PM أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية توفيق الربيعة، قراراً بتمديد تكليف الدكتور فهد الغفيلي، مديراً عاماً لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض. "الخليج 365" تقدم التهاني للدكتور "الغفيلي" بهذه الثقة، متمنية له التوفيق. ، تكليف "الغفيلي" مديراً لمدينة الملك فهد الطبية ،

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