12 شاعر يشاركون في الأمسيات الشعرية بمهرجان ولي العهد للهجن

واس - الخليج 365:

انطلقت مساء أمس، أولى ليالي الأمسيات الشعرية بمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف بنسخته الثانية بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، بمشاركة 12 شاعراً.

وشارك في الأمسية الشعرية كل من الشعراء حبيب العازمي وفلاح القرقاح وسفر الدغيلبي ومحمد السناني وعبدالله العلاوه وزيد العضيلة وإبراهيم الشيخي وصقر سليم وسلطان المنصوري ومرهب البقمي وفهد العازمي ومحمد بن شديد، بالإضافة إلى مشاركة صفوف شباب المحاورة.

وحظيت الأمسية الشعرية بتفاعل وحضور كبير من زوار المهرجان الذين اكتظت بهم جنبات مسرح الفنون والأمسيات الشعرية بقرية الهجن، منوهين بحسن التنظيم الرائع للأمسية الشعرية التي نالت استحسانهم و قدمت لهم ليلة غنية بالإمتاع والإبداع في الشعر الشعبي وفن المحاورة الذي يمثل جزءاً من الموروث الأصيل للطائف .

وتغنى شعراء المحاورة بإنجازات سمو ولي العهد وتطلعاته التي تمثلت في رؤية المملكة الطموحة 2030، ونقلت أبيات قصائدهم المنظومة المشاعر الصادقة والمكانة الغالية لصحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قلوب الشعب السعودي النبيل وشباب الوطن .

وأبدع الشعراء في نثر القصائد التي فاحت عباراتها بحب الوطن والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة والتضحية لثرى بلاد الحرمين الطاهر، وسط إتقان صفوف شباب المحاورة، وتفنن الشعراء في تبادل الأدوار على مدى ساعتين ونصف حافلة بالجزالة وتنوع الأسلوب واللحن، ووسط تفاعل كبير من الجمهور.

تأتي هذه الأمسية الشعرية ضمن البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن الثاني، بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل التي تحتضن أكثر من 20 فعالية متنوعة تشمل: فعاليات لفرق استعراضية عالمية منها: فرقة السيرك العالمي وفرقة اللعب بالنار وفرقة الرؤوس الفارغة، ومتحف للهجن، إضافة إلى المسرحيات والأنشطة الرياضية ومسيرة قوافل الإبل، كما تضم قرية الهجن السوق الشعبي الذي يحوي أركان الأسر المنتجة ومحال الفخاريات والمنحوتات والسدو والمأكولات الشعبية وغيرها من الفعاليات.