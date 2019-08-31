محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة. "الخليج 365" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة. 31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 03:21 PM Advertisements "اليابس" يرزق بـ"قصي" "اليابس" يرزق بـ"قصي" رُزِق يحيى بن حمدان اليابس، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته "قصي". جعله الله من مواليد السعادة. "الخليج 365" تهنئ "اليابس" وتتمنى له ولأسرته حياة سعيدة. الكلمات المفتاحية ، "اليابس" يرزق بـ"قصي" ،

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