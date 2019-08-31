السعودية اليوم / مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تدخل موسوعة "غينيس" لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بعد على مستوى العالم لوحدات العناية المركزة Tele-ICU



الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

منحت موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele-ICU على مستوى العالم، وذلك بعدد 796 سريراً لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، حيث سلم ممثل موسوعة "غينيس" في بريطانيا جلند اندرو الجائزة للرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني بحضور عدد من مسؤوليها.

وقال الحقباني : إننا ولله الحمد حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريراً، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم، تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولاً بأول، وفي جميع مستشفيات المجموعة بالخليج العربي.

وأوضح أن غرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية تم تنفيذها وتطويرها بكفاءة واتقان ولها أهمية بالغة، حيث تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى.

وأعرب الحقباني عن اعتزازه بدخولهم هذه الموسوعة العالمية وحصولهم على هذه الشهادة.

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14:25ت م

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