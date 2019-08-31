السعودية | وزارة الكهرباء العراقية تعلن إكمال الإجراءات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:58 مساءً, 31 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال الإجراءات النهائية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يُعزز إمدادات الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب العراق, ويرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية بطاقات جديدة.

وأوضح بيان للوزارة أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية الجلسة النقاشية المطولة بين وزير الكهرباء العراقي ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي الأربعاء الماضي، واستكمالًا لسلسلة جولات مفاوضات أجراها وفد حكومي عراقي مع أعضاء الإدارة التنفيذية للهيئة استمرت يومين.

وبين أن الاجتماعات وضعت اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي سيسهم في تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميجاوات كمرحلة أولى.

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