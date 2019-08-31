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أول صورة نهارية لهلال شهر المحرم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أول صورة نهارية لهلال أول أيام السنة الجديدة 1441 هجرية في تقنية الأشعة تحت الحمراء في تمام الساعة 9:6 ص اليوم السبت.
وكانت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر محرم 1441هـ.
في وقت سابق، أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الجمعة هو آخر أيام عام 1440 فلكيًا.
وقال المسند: فلكيًا اليوم الجمعة هو اليوم الأخير من عام 1440، وغدًا السبت غرة شهر محرم لعام 1441، وهلال محرم سيبقى فوق أفق مكة مساء اليوم نحو 18 دقيقة، وعليه يكون يوم عاشوراء يوم الاثنين 9 سبتمبر.
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