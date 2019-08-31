شكرا لقرائتكم الغامدي لـ”المواطن”: مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم حافز لتقبُّل بيئة المدرسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-31 الغامدي لـ”متابعات الخليج 365”: مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم حافز لتقبُّل بيئة المدرسة خصوصاً في الصفوف الأولية متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي أكد الدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمختص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية، لـ”متابعات الخليج 365” أن مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم يعد حافزاً قوياً، لوجود الطفل في بيئة مختلفة عن بيئة المنزل خصوصاً في الصفوف الأولية. وأضاف الغامدي لـ”متابعات الخليج 365“، أن مرافقة أولياء الأمور لأبنائهم يعطيهم فرصة للاندماج والتأقلم خاصة في الأيام الأولى من الالتحاق بالدراسة. Advertisements وتابع الغامدي أن مرحلة الروضة والتي تسبق مرحلة الابتدائية، تعتبر مساراً ميسراً وسهلاً للطفل يتيح له تقبل البيئة الجديدة غير بيئة المنزل وبالتالي يستحسن تدريس الطفل منذ سن الثلاث سنوات في الروضة. وأكد الغامدي أن وجود الأب والأم مع الطفل في مرحلة الصف الأول الابتدائي من الأمور الجيدة. وختم الغامدي بقوله: إن وزارة التعليم أحسنت صنيعاً بأن جعلت الأسبوع الأول هو أسبوع شبه تعارف وترفيه وتلطيف الأجواء للطفل في هذه المرحلة.









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