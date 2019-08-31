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تحذيرات لمواطني المملكة في هونج كونج من خط سير المظاهرات

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع تحذيرات لمواطني المملكة في هونج كونج من خط سير المظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هونج كونج - الخليج 365

أصدرت قنصلية المملكة في هونج كونغ بيانا حذرت فيه المواطنين الموجودين في هونغ كونغ، من خطورة التوجه إلى المناطق التالية: Wan Chai, Central, Western District, Sai Ying Pun، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم السبت.

ولفتت السفارة، انتباه المواطنين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي، غداً الأحد، للتوجه إلى المطار في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن تشهد هونج كونج، اليوم، مظاهرات حاشدة قد تؤثر على حركة المرور، وربما حركة الطيران أيضا، في ظل حالة الاحتقان في الشوارع.

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