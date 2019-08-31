“البيئة” تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس بـ 85 مليون ريال

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تُقدَّر بـ 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وبيَّنت “البيئة” أن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5/1/1441هـ الموافق 4/9/2019م، الساعة العاشرة صباحاً.