شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «عبدالرحمن بن فيصل» تستقبل العام الدراسي بخدمات وأنظمة إلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استعدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، بحزمة من الأعمال التي من شأنها أن تقدم خدمات وتسهيلات للطلاب والطالبات المستجدين والمنتظمين على مستوى الجامعة، في الأنظمة الإلكترونية والميدانية والفصول الدراسية. وتفقد وكيل الجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أمس الأول (الخميس) مباني الطالبات في مجمع كليات الريان، وتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطالبات، وتوفير الجو المناسب لبدء عام دراسي حافل بالتحصيل العلمي والتفوق، مُرحِّباً بالطلاب والطالبات، داعيا العلي القدير أن يوفقهم ويكتب لهم التوفيق والنجاح. وذكر الدكتور الراشد أن الجامعة سخرت كافة الإمكانات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للجامعة في كافة المحافظات التابعة لها، وهذا ينعكس إيجابا على الطالب والطالبة في توفير الجو المناسب للتحصيل العلمي وبدء عام دراسي دون عوائق بإذن الله، حيث تم التأكد من جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة، ومجمع كليات الريان بالدمام، وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل، والاجتماع مع المسؤولين حول ذلك، والمباني المحيطة، وشبكة البث التلفزيونية، إضافة إلى اعتماد خطة سير المركبات بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية في مداخل ومخارج الجامعة، والتأكد من انسيابية الحركة المرورية لدخول وخروج الحافلات والسيارات التي تُقل الطالبات، حيث وفرت الجامعة ممثلة في إدارة الحركة 135 حافلة مجهزة بأحدث التجهيزات، لتقديم خدمات للطالبات في كافة الأحياء والمحافظات التابعة للجامعة، مثل الخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ليستفيد من هذه الخدمة المجانية 4050 طالبة، كما تم تفقد حافلات نقل الطالبات ومواقعها والتأكيد على التزام السائقين بأعلى درجات السلامة المروية ومراعاة التقلبات الجوية لا قدر الله وذلك حفاظا على أرواح الطالبات، والتقيد بالسرعات المحددة في كافة المواقع التابعة للجامعة، موضحاً أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة استعدت أيضا لطباعة واستقبال تصاريح الدخول للحرم الجامعي وإصدار البطاقات الجامعية. وأشار الدكتور الراشد إلى أن الجامعة وبتوجيهات ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، سخرت كافة الكوادر البشرية والأنظمة وهيّأت كافة العوامل التي ترفع من مستوى التحصيل وذلك استمرارا للإنجازات التي حققتها الجامعة وتوفير كافة الأدوات التي تساعد عضو هيئة التدريس لتقديم المزيد من العطاء العلمي، ومن ذلك فقد دشنت وكالة الجامعة للتواصل المباشر مع وكيل الجامعة خدمة (واتساب الأعمال) عبر الرقم (0133333040)وذلك في إطار مواكبة التقنية واستقبال المقترحات والرد على الاستفسارات التي تخص الوكالة وتوفر هذه الخدمة الجهد والوقت للمراجع من أجل الاستعلام عن أي موضوع من خلال هاتفه المحمول.