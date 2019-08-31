السعودية | مركز الملك سلمان يوزع 847 سلة غذائية في محافظة حجة

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع 847 سلة غذائية في محافظة حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 847 سلة غذائية، تزن 62 طناً و678 كيلو غراماً في مناطق الشقفه، والعوامة، والظهر، والسادة المغتربين، والغرزه، والذراع القضب، والضابره، ومجبر، وبني حسين، والملاصية، والحجافية، والشرافية التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 4,000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
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