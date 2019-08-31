جدارة وظائف وزارة التعليم الادارية – “طالع” رابط التقديم على وظائف وزارة التعليم...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية من الرجال والنساء عبر جدارة من المرتبة الرابعة للمرتبة التاسعة، حيث بلغ عدد وظائف وزارة التعليم المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية حوالي 173 وظيفة، نتابع معكم تفاصيل وظائف وزارة التعليم الادارية 1441، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

نتابع مع حضراتكم عبر موقعنا كل ما يخص تفاصيل الوظائف التعليمية الإدارية عبر جدارة، وكذلك آلية التقديم على تلك الوظائف وكذلك الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف وزارة التعليم.

جدارة

أعلنت وزارة التعليم عبر جدارة عن عدة وظائف إدارية من المرتبة الرابعة للمرتبة التاسعة لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، كذلك الحاصلين على شهادات جامعية من درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجات الجامعية.

وظائف وزارة التعليم

سيتم التقديم عبر وظائف وزارة التعليم المعلنة عبر جدارة خلال الفترة من 2 إلى 6 للعام الهجري الجديد 1441.

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وظائف وزارة التعليم الإدارية

أعلنت وزارة التعليم بأن التقديم عبر وظائف وزارة التعليم الإدارية المعلنة عبر جدارة سيكون من خلال توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية من خارج السعودية، كذلك لابد من حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين من الرجال على المرتبتين السادسة والسابعة.

جدارة الخدمة المدنية

وبخصوص آلية التقديم عبر جدارة الخدمة المدنية حيث أنه بمجرد الدخول لنظام جدارة الخاص بوظائف وزارة التعليم الإدارية 1441 هجريا، لابد من التأكد من صحة البيانات وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتم دراسته من قبل المختصين، وفي حالة التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة الإعلانات الوظيفية ثم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المحدد لذلك خلال الطلب، بعدها يتم اختيار الوظائف التي ترغب بها وحفظ الطلب.

رابط التقديم على الوظائف الإدارية عبر جدارة

يتم التقديم عبر وظائف وزارة التعليم من خلال رابط جدارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي www.mcs.gov.sa، كما نفيدكم علما بأن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة جميع بيانات المتقدمين واجراء المقابلات الشخصية.