في ذكرى ميلاد الأمير محمد بن سلمان تعرف على أهم إنجازاته

أحيا مؤثرون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرى ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتغريدات عكست المحبة والتقدير للأمير الشاب الذي رسم مستقبل زاهر للمملكة في كافة المجالات .

وأكمل الأمير محمد اليوم السبت ، 31 آب/أغسطس عامه الرابع والثلاثين ، ليدخل العام الخمسه والثلاثين كواحد من أصغر قادة العالم، حيث يتولى مناصب رفيعة في المملكة بجانب ولاية العهد، بينها وزارة الدفاع، فيما ينسب له التغيير الفعلي الذي تشهده بلاده منذ دخوله دائرة السلطة وصنع القرار عام 2015.

فخلال أكثر من 80 عامًا على تأسيس المملكة وتوحيد أراضيها على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، خلت مظاهر التأييد والدعم والإشادة والمساندة لملوك السعودية السبعة، من الاحتفال بأعياد ميلادهم. لكن الأمير الشاب الذي شهدت بلاده تغييرات غير مسبوقة في زمن قصير، يشكل إستثناءً فيما يبدو عمن سبقوه، إذ لا يغيب أسمه عند الحديث عن السعودية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي في السعودية وخارجها، بما فيها الصحافة العالمية. ويعمل الأمير محمد على خطط تغيير عملاقة في بلاده، تندرج غالبيتها تحت ”رؤية السعودية 2030“ وهي خطة تحول جذري تتضمن تنويع مصادر الدخل بجانب النفط، وإيجاد حلول لأزمات البطالة والإسكان وغيرها من العقبات، وجميعها هموم وآمال تشغل سكان البلاد من جهة، وكثير من دول العالم المتطلعة للإستثمار في تلك الرؤية من جهة أخرى.

كما لفت بن سلمان أنظار العالم إليه في الأعوام الماضيه، عندما قاد حملة جريئة لمكافحة الفساد في بلاده، أسفرت عن توقيف أمراء بارزين ووزراء ورجال أعمال متهمين بقضايا فساد مليارية وغسيل أموال. ودفع ذلك الدور الذي يلعبه ولي العهد السعودي في قيادته بلاده، إلى حرص كثير من السعوديين على دعمه ومساندته على الدوام، بمن فيهم دعاة وعلماء دين معروفين، فيما شكلت ذكرى عيد ميلاد بن سلمان مناسبة لجذب عدد كبير من الداعمين للأمير. وخلال عام شهدت المملكة سلسلة من التغييرات المتسارعة التى أثرت بالإيجاب على المواطنين فى المملكة، يقودها الأمير الشاب فى مختلف المجالات تهدف لإجراء إصلاحات شاملة وفي ما يلي أبرز المحطات في السعودية منذ تسلم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه :

– ولي عهد في سن 31 عاما

في 21 يونيو 2017، عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نجله محمد وليا للعهد (كان يبلغ 31 عاما) عوضاً عن إبن شقيقه الأمير محمد بن نايف.وأصبح الرجل القوي في المملكة بعد إعتلاء والده العرش فى 2015، وأحتفظ بمهامه كوزير للدفاع ورسخ صعوده في السلطة.

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– “رؤية 2030” .. حملة إ صلاحات غير معهودة

في 26 سبتمبر سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من 24 يونيو 2018، في قرار جاء بعد عقود من الحظر في المملكة. وحمل القرار بصمات الأمير الشاب الذي بدأ حملة إصلاحات غير معهودة اجتماعية واقتصادية تحت عنوان “رؤية 2030“.

– حملة مكافحة الفساد

في 4 نوفمبر أطلق ولى العهد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد لعشرات الأمراء وكبار مسؤولين ورجال أعمال المملكة، الذين كانوا في صلب حملة مكافحة الفساد، وتم الإفراج عن عدد من المشتبه بهم بينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد التوصل الى “تسوية” مالية مع السلطات، وإنتهاء التحقيقات.

– الوقوف بجانب اليمن

أعلن ولي العهد “إن ضلوع النظام الإيرانى في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيرانى“.ومنذ مارس 2015، تقود الرياض تحالفاً يساعد القوات الحكومية اليمنية في حربها ضد الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.

– حملة دبلوماسية واسعة لتعزيز العلاقات

في مارس ٢٠١٧، وبعد زيارتين إلى مصر وبريطانيا حيث تناول الغداء مع الملكة إليزابيث الثانية، قام ولي العهد السعودى بجولة إستغرقت أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة قادته إلى البيت الأبيض حيث أستقبله الرئيس ترامب في هيوستون وزار أيضا بوسطن ونيويورك وسياتل ولوس انجليس وسيليكون فالي. وقام بعد ذلك بزيارتين إلى فرنسا وإسبانيا.

وتنوعت طرق السعوديين في الإحتفال بميلاد ولي عهد بلادهم، فأختار فريق منهم التدوين بعبارات التهنئة بالمناسبة والدعاء بالأمنيات الطيبة بشكل شخصي وعام، فيما أختار آخرون الشعر والقصائد للتهنئة ذاتها. وأختار فريق ثالث نشر صور وفيديوهات تظهر الأمير الشاب في مناسبات وتواريخ مختلفة، بما فيها فيديوهات وصور نادرة.