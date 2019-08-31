قالت هيئة الحياة الفطرية، إن قوة حماية “محمية التيسية”، ضبطت مجموعة من الأشخاص لدخولهم المتعمد للمحمية وبحوزتهم أسلحـة وذخائر.
وأشارت إلى أن المضبوطين دخلوا المحمية بدون تصريح، وكان معهم أجهزة صيد، وعددٌ من الطيور المصيدة بلغ عددها 84 طائراً.
وذكرت الهيئة أن الموقوفين والمضبوطات تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.
ونشرت الهيئة صور للمضبوطات بحوزة الموقوفين وكانت عبارة عن عدد من البنادق والذخيرة المتنوعة، وأجهزة تستخدم في الصيد.
كما تم نشر صور لمجموعة الطيور المصيدة وقد وضعت في كرتون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضبطهم بدون تصريح.. هذا ما عثر عليه بحوزة المتسللين داخل محمية التيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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