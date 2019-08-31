بعد ضبطهم بدون تصريح.. هذا ما عثر عليه بحوزة المتسللين داخل محمية التيسية

قالت هيئة الحياة الفطرية، إن قوة حماية “محمية التيسية”، ضبطت مجموعة من الأشخاص لدخولهم المتعمد للمحمية وبحوزتهم أسلحـة وذخائر.

وأشارت إلى أن المضبوطين دخلوا المحمية بدون تصريح، وكان معهم أجهزة صيد، وعددٌ من الطيور المصيدة بلغ عددها 84 طائراً.

وذكرت الهيئة أن الموقوفين والمضبوطات تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.

ونشرت الهيئة صور للمضبوطات بحوزة الموقوفين وكانت عبارة عن عدد من البنادق والذخيرة المتنوعة، وأجهزة تستخدم في الصيد.

كما تم نشر صور لمجموعة الطيور المصيدة وقد وضعت في كرتون.