القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين من التوجه لعدة مناطق

وجهت القنصلية في هونج كونج، اليوم السبت، تحذيرًا للمواطنين السعوديين، بعدم التوجه إلى عدة مناطق، بسبب المظاهرات.

وذكرت القنصلية عبر حسابها بموقع التواصل تويتر: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق التالية: Wan Chai, Central, Western District, Sai Ying Pun»، وأضافت أن هذا التحذير يأتي نظراً لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات هناك اليوم السبت 31 أغسطس.

وكانت القنصلية وجهت تتبيهًا أمس الجمعة، للمواطنين السعوديين المسافرين عبر مطار هونج كونج الدولي، بأن هيئة المطار تناشد المسافرين المغادرين يوم الأحد 1 سبتمبر 2019م، بالتوجه إلى المطار في وقت مبكر، حيث تتوقع الهيئة أن تؤثر المظاهرات المقرر تنظيمها على حركة المرور.

Advertisements

وتشهد هونج كونج مظاهرات أسبوعية منذ شهرين، احتجاجًا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم هناك، ورغم أن الحكومة المحلية جمدت مشروع القانون إلا أن الاحتجاجات تواصلت.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 600 شخص منذ بدء المظاهرات.