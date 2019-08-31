سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد السبت، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق، جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة – عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السماء ستبقى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية على المدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم، فيما تنشط الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على طول ساحل البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة من 15- 45 كلم/ ساعة وحالة البحر، من متوسط إلى مائج.

أما الخليج العربي فالرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كلم/ ساعة. وتتحول مساء إلى شمالية شرقية وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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وأشارت الهيئة إلى أن أعلى درجة حرارة ستكون 47 درجة مئوية في حفر الباطن والدمام، وأدناها 18 درجة مئوية في أبها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت حالة الطقس لأسبوع العودة للمدراس الذي يبدأ اليوم الأول إلى السابع من سبتمبر المقبل، وأشارت إلى أن رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تتعرض لها، مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجازان والرياض، والشرقية، وتبوك ونجران.

وأضافت الهيئة، أن مناطق عسير وجازان والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشهد هطول أمطار رعدية على مرتفعاتها، بينما يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة خلال النهار على شرق ووسط وأجزاء من شمال وغرب المملكة، ومعتدل على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.