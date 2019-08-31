«السفارة في واشنطن» تحذر من إعصار فلوريدا وتستعد لإخلاء السعوديين

وجهت سفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحذيرًا للطلبة والدارسين والمقيمين في ولاية فلوريدا، بالحيطة والحذر بسبب إعصار دوريان.

وقالت السفارة –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، «عزيزي المواطن في ولاية فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة Dorian، نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها».

وأضافت السفارة، أن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء، عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء.

واشتدت قوة إعصار دوريان، ليتحول إلى الفئة الرابعة على مقياس (سافير- سمبسون) الذي يضمّ خمس فئات، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 215 كم في الساعة.

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وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن دوريان فوق المحيط الأطلسي على بعد 925 كم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا، وعلى بعد 645 كم شرق جزر البهاما، ومن المتوقع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة بعد غد الاثنين أو يوم الثلاثاء المقبل.

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أصدر إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، مطالبًا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة، قائلًا: «نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات، وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين الطعام والأدوية والماء لمدة تكفي سبعة أيام».

في السياق ذاته، وضع الحرس الوطني في فلوريدا، 2000 من عناصره في حالة تأهب، ومن المقرر وضع 2000 آخرين من الحرس الوطني اليوم السبت، في حالة تأهب، ليصل العدد إلى أربعة آلاف عنصر.