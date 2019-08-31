وزير الاتصالات: «هيئة الذكاء الاصطناعي» تطور الأداء الحكومي والخاص

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الامر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف وزير الاتصالات أن إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلى تطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال السواحه، إن «الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد، دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار».

وأوضح وزير الاتصالات، أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكاراً، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمس الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية، من ضمنها إنشاء «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي».

ونض الأمر الملكي على «تنشأ هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

كما تضمن الأمر الملكي بأن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.