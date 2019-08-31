اليوم.. بدء حظر التدخين داخل أماكن العمل

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 1 / 1 / 1441 هـ، تطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر شعبان الماضي، والذي اعتمد من خلاله الدليل الإرشادي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

يأتي قرار وزارة العمل، تأكيدًا لمصادر «عاجل» التي كشفت في 30 يوليو الماضي، تفاصيل قرار وزير العمل بشأن التدخين في أماكن العمل.

ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

وتناول شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل، ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن قرار وزير العمل سيمنع «استخدام السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق، أو أي منتج يحتوي في تكوينه على التبغ، والتي سوف تكون تحت طائل الغرامة المالية المقدرة بــ5000 ريال، وفقًا لنظام مكافحة التدخين حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين».

وأشارت إلى أن قرار حظر التدخين، حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار العمل تحت عدد من النقاط تنفرد «عاجل» بنشر أبرزها :

•أن تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة 15 مترًا، وأن تكون في الهواء الطلق .

Advertisements

•أن يتم توفير وسائل السلامة بها (طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار).

•أن تكون مفتوحة من الجوانب، أي بدون حواجز .

•ألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 1.4 متر مربع لكل شخص .

•منع تقديم أي مشروبات أو أطعمة للمدخنين .

•منع توفير وسائل الترفيه كالتلفاز والتكييف وشاشات العرض .

•منع تقديم مقاعد للجلوس إلا في حالة وجود ذوي الاحتياجات ويتم الإشارة إليها .

ويهدف الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل، والذي تم إعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

