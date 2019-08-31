25 ألف حافلة تستعد لنقل 1.2 مليون طالب في 18 ألف مدرسة.. الأحد

تنطلق غدًا الأحد، رحلات أسطول النقل المدرسي لخدمة 1.2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة بالمملكة، مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ.

وتنفذ رحلات أسطول النقل المدرسي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) والتي تستهدف توفير خدمات نقل آمنة ومريحة لأكثر من (1,200,000) طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام.

وأنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي في كافة جوانبها، ورفع مستوى الجاهزية والأداء في تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان قبل بداية العام الدراسي الجديد، لا سيما وأن الشركة كثّفت جهودها في وقت مبكر للعمل على تحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، وتنفيذ ورش عمل مكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمراقبين الميدانيين على مراقبة جودة الخدمة المقدمة.

وتبلغ نسبة الحافلات الجديدة 15%، كما تم تصنيع وضخ 3100 حافلة مدرسية جديدة، وأضافتها إلى أسطولها الرئيس المكوّن من 25 ألف حافلة ومركبة، وذلك بعد أن وقّعت الشركة مع ثمانية من المتعهدين لمستثمرين عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام لمدة أربعة عوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ، بهدف توفير الخدمة لـ 1.2 مليون طالب وطالبة، يدرسون في 18 ألف مدرسة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة 13 منطقة إدارية.

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وتقوم على هذه الخدمة قوى بشرية ضخمة تتجاوز 28 ألفًا من السائقين والفنيين والإداريين والمراقبين الميدانيين، ومن المتوقع أن يقطع أسطول النقل المدرسي هذا العام 9 ملايين رحلة.

وتقدم الشركة نقلًا تعليميًا لذوي الإعاقة، حيث جهزت 4500 حافلة ومركبة لخدمة 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة.

وتأتي العقود الموقّعة وفق شروط ومواصفات صارمة، خاصة فيما يتعلق بحداثة الحافلات، وتوفير السائقين المدربين على القيادة الآمنة لها، إضافة إلى تأمين كافة المعدات والأنظمة والتقنيات التي من شأنها أن تساعد في تأدية خدمة النقل المدرسي على الوجه الأمثل طوال العام الدراسي.

كما وظفت الشركة التقنية والأنظمة الإلكترونية بهدف تعزيز مستوى جودة الخدمة ورفع مستوى الأمن والسلامة، ومنها نظام المراقبة والتتبع الآلي أسطول (AVL) ، وتفعيل نظام جديد لإدارة البيانات التشغيلية (ODS) بهدف تخطيط الخدمة ومتابعة المتعهدين، وتطوير نظام «المراقب» الإلكتروني يمكّن المراقبين الميدانيين من تقييم الحافلات إلكترونيًا بهدف دقة المعلومات والبيانات وسرعة معالجة الملاحظات، إضافة إلى الربط التكاملي إلكترونيًا مع شركة (علم) بهدف التحقق من المركبات والسائقين.