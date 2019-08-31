ضبط 2372 مركبة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 2372 مركبة مخالفة، وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب بيان صادر عن المرور السعودي.

وأهاب المرور السعودي، من الجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الجمعة، ضبط (3751434) مخالفًا، لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة، والتي تمت في مناطق المملكة كافة بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 28/12/1440هـ.

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وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغت (3751434) مخالفًا، منهم (2929125) مخالفًا لنظام الإقامة، و(577470) مخالفًا لنظام العمل، و(244839) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأكدت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ (63410) أشخاص، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2729 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضح البيان، أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4475 شخصًا.