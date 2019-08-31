فيديوجراف.. لوسي برونز تكمل السيطرة الدفاعية على لقب الأفضل في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت لوسي برونز، مدافعة منتخب إنجلترا للسيدات وفريق أولمبيك ليون الفرنسي، أول إنجليزية تتوج بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، وذلك بتحقيقها الجائزة يوم الخميس.

وبالمصادفة فإن برونز تلعب في مركز المدافعة وهو نفس مركز فيرجيل فان ديك أفضل مدافع في أوروبا ونجم ليفربول الإنجليزي.

ومثلما حقق فان ديك لقب دوري أبطال أوروبا مع "الريدز" في منافسات الرجال، حققت برونز اللقب القاري مع فريقها الفرنسي.

وتمتلك الدولية الإنجليزية 3 ألقاب للدوري الإنجليزي للسيدات، بالإضافة للقبين قاريين، وهي سيرة ذاتية قوية للغاية لصاحبة الـ27 عاما.

"العين الرياضية" تبرز مسيرة لوسي برونز المبهرة عبر الفيديوجراف التالي: