الان تتابع تعليم الطائف يشدد على تسجيل الجدول المدرسي بنظام نور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
شددت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على ضرورة متابعة الانضباط المدرسي في الاسبوع الاول للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١.
جاء ذلك في تعميم وجهته الادارة لجميع المدارس للبنين والبنات حصلت “الخليج 365” على نسخة منه وتضمن تشكيل لجنة الانضباط المدرسي في المدرسة برئاسة قائد المدرسة وعضوية وكيل /ة الشؤون التعليمية /الطلابية واثنين من المعلمين /ات المتميزين /ات والمرشد/ة الطلابي لمتابعة الانضباط المدرسي.
ومتابعة الجدية في انتظام الدراسة من أول يوم دراسي وتفعيل اليوم الدراسي إضافة لمتابعة رصد الغياب يوميا وتثبيته وادخال التأخر الصباحي في نظام نور .
واردف التعميم متابعة ادراج الغياب والتأخر في إشعارات الطلاب/ات التي تصل لأولياء الامور واستكمال الإجراءات النظامية حيال غياب الطلاب /الطالبات،المعلمين/المعلمات.
كما أكد التعميم على تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات في الانضباط المدرسي خلال الاسبوع.
كما شددت الادارة على ضرورة تسجيل الجدول المدرسي في نظام نور لجميع المراحل ونشره لأولياء الامور . وتمكين الطلاب والطالبات في مدارس نظام المقررات من التسجيل الالكتروني للمواد في نظام نور.
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