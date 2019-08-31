تعليم الطائف يشدد على تسجيل الجدول المدرسي بنظام نور

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

شددت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف على ضرورة متابعة الانضباط المدرسي في الاسبوع الاول للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١.

جاء ذلك في تعميم وجهته الادارة لجميع المدارس للبنين والبنات حصلت “الخليج 365” على نسخة منه وتضمن تشكيل لجنة الانضباط المدرسي في المدرسة برئاسة قائد المدرسة وعضوية وكيل /ة الشؤون التعليمية /الطلابية واثنين من المعلمين /ات المتميزين /ات والمرشد/ة الطلابي لمتابعة الانضباط المدرسي.

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ومتابعة الجدية في انتظام الدراسة من أول يوم دراسي وتفعيل اليوم الدراسي إضافة لمتابعة رصد الغياب يوميا وتثبيته وادخال التأخر الصباحي في نظام نور .

واردف التعميم متابعة ادراج الغياب والتأخر في إشعارات الطلاب/ات التي تصل لأولياء الامور واستكمال الإجراءات النظامية حيال غياب الطلاب /الطالبات،المعلمين/المعلمات.

كما أكد التعميم على تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات في الانضباط المدرسي خلال الاسبوع.

كما شددت الادارة على ضرورة تسجيل الجدول المدرسي في نظام نور لجميع المراحل ونشره لأولياء الامور . وتمكين الطلاب والطالبات في مدارس نظام المقررات من التسجيل الالكتروني للمواد في نظام نور.