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أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي؛ أن قائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات؛ ليس دورهم فقط التعليم والتربية، ولكن كذلك لهم دور كبير أمنياً بالتوجيه والإرشاد والإسهام في بناء مجتمع وطني وواعٍ، وأن يكون فرداً صالحاً يخدم دينه وملكه ووطنه.
وأضاف أبوهادي؛ أن قادة وقائدات المدارس هم قادة التغيير وبين أيديهم مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات، وأن المعلمين والمعلمات يبذلون جهوداً كبيرة في العملية التعليمية والتربوية مع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الأول للإشراف التربوي والقيادة المدرسية وعقدته الإدارة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، بحضور مدير عام التعليم وقيادات العمل التعليمي بالمنطقة وأكثر من 1000 مشرف ومشرفة وقادة المدارس "بنين وبنات".
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 12:41 PM
"أبو هادي": مسؤوليتكم كبيرة أمنياً بالتوجيه والإرشاد لبناء مجتمع وطني وواعٍ
أكّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي؛ أن قائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات؛ ليس دورهم فقط التعليم والتربية، ولكن كذلك لهم دور كبير أمنياً بالتوجيه والإرشاد والإسهام في بناء مجتمع وطني وواعٍ، وأن يكون فرداً صالحاً يخدم دينه وملكه ووطنه.
وأضاف أبوهادي؛ أن قادة وقائدات المدارس هم قادة التغيير وبين أيديهم مستقبل أبنائنا الطلاب والطالبات، وأن المعلمين والمعلمات يبذلون جهوداً كبيرة في العملية التعليمية والتربوية مع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الأول للإشراف التربوي والقيادة المدرسية وعقدته الإدارة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، بحضور مدير عام التعليم وقيادات العمل التعليمي بالمنطقة وأكثر من 1000 مشرف ومشرفة وقادة المدارس "بنين وبنات".
، مدير "تعليم جازان" للمعلمين: مستقبل الأجيال بين أيديكم ودوركم كبير ،
المصدر : الخليج 365
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