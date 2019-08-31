دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإمارات تخلي رعاياها من فلوريدا قبل وصول الإعصار «دوريان»

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنها ستقوم بإخلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا قبل وصول إعصار دوريان.

ووجهت القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك، تنبيهًا لمواطنيها المتواجدين في ولاية فلوريدا، قائلة «سنقوم بإخلاء جميع الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان».

وأضافت قنصلية الإمارات، بأنه في حال عدم تلقي اتصال من البعثات يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على (2575-630-646 1+)، أو على رقم السفارة في واشنطن (5530-431-202 1+).

وكانت السفارة السعودية ذكرت عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، بأنها ستقوم بإخلاء السعوديين من فلوريدا فور صدور تعليمات من السلطات الرسمية بذلك.

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وقالت السفارة «عزيزي المواطن في ولاية فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة Dorian، نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها»، وتابعت أن «القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء، عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء».

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أعلن في وقت سابق، أن قوة الإعصار دوريان تحولت إلى الفئة الرابعة على مقياس (سافير- سمبسون) الذي يضم خمس فئات، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لـ«الحرة».

وأضاف المركز، أن الإعصار موجود حاليًا فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كيلومترًا شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما، ومن المقرر وصوله إلى فلوريدا بعد غد الاثنين.

من جانبهم، قام سكان ولاية فلوريدا بتخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادًا لمواجهة «دوريان»، بينما استعد آخرون لإخلاء منازلهم.