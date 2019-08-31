السعودية اليوم / مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في انفجار مصنع للكيماويات في الهند



نيودلهي 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

لقي اليوم سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 43 آخرون في انفجار بمصنع للكيماويات في مدينة دهول بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وأوضح المسؤول في شرطة الولايةراجو بهوجبال في تصريح له أنه لم تتضح طبيعة الانفجار وتحقق فرق قضائية فيما إذا كان الانفجار قد وقع في وحدة سخان المياه أو اسطوانة غاز أو انفجار كيماويات.

وأضاف أن الانفجار القوي هز منازل ومبان مجاورة وتسبب في حريق هائل، مشيرًا إلى احتمالات حصار العديد من العمال الآخرين في المصنع.

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12:05ت م

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