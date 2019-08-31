السعودية اليوم / أمير الباحة يرعى بعد غدٍ انطلاق مهرجان الرمان الوطني الثامن



الباحة 01 محرم 1441هـ الموافق 31 أغسطس 2019م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بعد غدٍ فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته الثامنة، ويستمر لمدة أسبوع، وذلك بقرية ترف رغدان.

وأوضح المشرف على المهرجان سعيد الغامدي أن المهرجان يهدف إلى تسويق المنتج بصورة أوسع من خلال أكثر من 50 عارضاً لمنتجات الرمان, مشيراً إلى أن الموقع يضم عدة فعاليات وأركان خاصة للجهات الحكومية والجمعيات والأسر المنتجة، والتاجر الصغير، إضافة إلى أكشاك البيع المتنوعة.

وبين الغامدي أن المهرجان سيتيح لأول مرة خدمة البيع الإلكتروني عبر متجر الرمان للبيع الإلكتروني بتطبيق الباحة, ويوفر الشحن لأكثر من 300 مدينة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى حراج الرمان والحراج الإلكتروني .

من جانبه أوضح أمين مجلس الجمعية التعاونية للرمان بالباحة ابراهيم بخروش أن أسعار صناديق الرمان تختلف باختلاف حجم وجودة المنتج وتتراوح الأسعار مابين 50 ريالاً إلى 400 ريال للعبوات مابين 7 كيلو جرامات و 15 كيلو جراماً وتزيد وتنقص حسب العرض والطلب ما بين بداية ونهاية موسم جمع المحصول .

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11:47ت م

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