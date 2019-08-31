السعودية اليوم / مقتل 26 شخصًا إثر سقوط حافلة بنهر في شمال باكستان



إسلام آباد 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب بنهر في منطقة كوهستان بشمال باكستان.

وأوضح مسؤول الدفاع المدني في المنطقة إحسان الحق اليوم أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كانت الحافلة المنكوبة تحاول تجاوز جسرًا حديديًا من على النهر، ولكن الجسر انهار ما أدى إلى سقوط الحافلة في النهر.

وأضاف أن فيضان مياه النهر بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة حال دون نجاح فرق الإغاثة في إنقاذ ركاب الحافلة، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تعمل بالتعاون مع الشرطة المحلية على انتشال جثث القتلى.

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