شكرا لقرائتكم خبر عن #علم_السعودية_خطر_أحمر .. حملة جنوبية ترد على إحراق شماليون علم السعودية والان مع التفاصيل
أطلق نشطاء جنوبيون حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، بوسم "علم السعودية خط أحمر" رداً على إحراق نشطاء شماليون علم المملكة العربية السعودية، على الرغم من وجود أسم الله عليه .
وقال السياسي الجنوبي، صالح بوعوذل، في منشور له بالفيسبوك، أن إطلاق هذه الحملة جاء لتطاول بعض اليمنيين الشماليين على احراق علم المملكة العربية السعودية .. مؤكداً أن هذا ليس جديداً مثل هكذا أفعال قبيحة من إخونج اليمن الذين مواقفهم معروفة تجاه المملكة منذ ما قبل تأسيس حزب الإصلاح اليمني في مطلع تسعينات القرن الماضي.
وأضاف "يقدسون قطر وتركيا وإيران، ولا يدركون أي اين مصلحة بلادهم" .. لافتاً إلى أن
السعودية صبرت عليهم الكثير .
وحمل بوعوذل تصرفات بعض أعضاء اللجنة الخاصة السعودية مسؤولية الفشل في إدارة ملف اليمن .. لافتاً إلى أنه لولا ذلك لكان الوضع مختلف .
وأضاف "وما تطاول الدخلاء على العروبة في ان يحرقوا علم كتب فيه "لا اله الا الله محمد رسول الله"".
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