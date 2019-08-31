السعودية | 73 % من العاملين في الأنشطة العقارية أجانب .. 26.3 ألف مقابل 9.9 ألف سعودي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 73 % من العاملين في الأنشطة العقارية أجانب .. 26.3 ألف مقابل 9.9 ألف سعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:00 مساءً, 31 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض بلغ عدد العاملين في الأنشطة العقارية نحو 36152 موظفا وموظفة خاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.

ووفقا لـ “الاقتصادية” ، شغل العاملون الأجانب 72.8 في المائة من هذه الوظائف بنحو 26287 أجنبيا، مقابل 9865 سعوديا شكلوا 27.2 في المائة.

وشكل الرجال النسبة الأعلى من العاملين 92 في المائة، ليبلغ عددهم 33235 موظفا، مقابل 8 في المائة للنساء بعدد 2917 موظفة.

سجلت العاملات السعوديات النسبة الأعلى من إجمالي عدد النساء، بنسبة 93 في المائة، إذ بلغ عددهن 2711 موظفة مقابل 206 موظفات أجنبيات.

ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

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