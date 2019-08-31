السعودية | 284 ألف مصحف هدية الملك للحجاج المغادرين عبر مطار المدينة المنورة

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بالمدينة المنورة أكثر من 284060 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة من مختلف الإصدارات والأحجام من المصاحف وترجمات معاني القرآن بأكثر من عشرين لغة عالمية، على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتمثل هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم بمثابة أغلى هدية يحصل عليها الحاج وهو يغادر الأراضي المقدسة بعد رحلة الحج تحمل الكثير من المعاني العظيمة والرسائل المهمة التي تجسد عناية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما والقرآن الكريم الذي منهج الحياة لكل المسلمين.

وكانت الوزارة قد بدأت تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة توزيع المطبوعات،وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، إضافة إلى مجموعة من الكتب الإرشادية على حجاج بيت الله الحرام، مع بدء مغادرتهم عبر الفرق الميدانية التابعة للوزارة عبر نقاط التوزيع في جميع منافذ المملكة: البحرية، والجوية، والبرية، التي يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج والعمرة.