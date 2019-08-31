السعودية | العيبان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشارا في الديوان الملكي

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رفع الدكتور بندر بن محمد العيبان بالغ اعتزازه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

ودعا الله جل وعلا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن بحول الله تعالى.

كما عبر عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود أثناء رئاسته لهيئة حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله- ، وقال: مهما قدم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يفيها حقها.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز ،داعيا الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.