2019-08-31

مقتل 26 شخصًا إثر سقوط حافلة بنهر في شمال باكستان

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي 26 شخصًا على الأقل حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب بنهر في منطقة كوهستان بشمال باكستان.

Advertisements

وأوضح مسؤول الدفاع المدني في المنطقة إحسان الحق اليوم أن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كانت الحافلة المنكوبة تحاول تجاوز جسرٍ حديديٍّ من على النهر، ولكن الجسر انهار ما أدى إلى سقوط الحافلة في النهر.

وأضاف أن فيضان مياه النهر بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة حال دون نجاح فرق الإغاثة في إنقاذ ركاب الحافلة، مشيرًا إلى أن فرق الإغاثة تعمل بالتعاون مع الشرطة المحلية على انتشال جثث القتلى.