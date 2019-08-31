الان تتابع تخفيضات هائلة لقطاع التجزئة في موسم الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
عقدت لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، برئاسة ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، لقاء مع الهيئة العامة للترفيه ممثلة في المستشار فيصل بافرط، ومدير عام موسم الرياض عبد الكريم العقيل، وشركة صلة.
ناقش اللقاء برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، حيث تتضمن العديد من العروض والفعاليات والجوائز والهدايا والمشاهير، وهي الفعاليات التي ستقام في المراكز التجارية والفنادق والمطاعم ضمن موسم الرياض 2019م، وتهدف إلى تعزيز تجارب مكوناته (التسوق والترفية)، حيث يقدم من خلالها قطاع التجزئة والماركات العالمية كل ما لديه من عروض في التخفيضات تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع، وتحقق الفائدة للزوار والمتسوقين.
يذكر أن التسوق أصبح رحلة ترفيهية ممتعة للأفراد والعوائل، لا تقصر على كونها رحلة شرائية فقط.
يأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بهدف تحقيق رؤية 2030 التنموية، وتعزيز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة والرياضة والترفيه، كما أنه سيسهم بشكل فاعل في تحسين نمط الحياة في المجتمع، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية الطموحة.
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