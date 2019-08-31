شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي.. العيبان: مهما قدمنا لن نفي القيادة حقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رفع الدكتور بندر بن محمد العيبان بالغ اعتزازه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

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ودعا العيبان، الله جل وعلا، أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في ما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن بحول الله تعالى.

كما عبر عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود أثناء رئاسته لهيئة حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وقال: مهما قدم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يفيها حقها.

وعدّ هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بهما أيما اعتزاز، داعيا الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.